شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 3100 طن قمح من ميناء دمياط لصوامع امبابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل انه تحميل حوالى 3100 طن من القمح على متن 11 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى من ميناء دمياط، إلى صوامع امبابة.
ووجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط باتخاذ كافة التدابير التي تساهم في تيسير كافة الاجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالميناء والتى قامت بأعمال الشحن والتسهيلات والأعمال اللوجيستية.
وأشار الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 78 شاحنة ( سيارة نقل ) مما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.
وتجدر الاشارة إلى انه بمغادرة هذه الشحنه يكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل مؤخراً قد بلغ 31 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 8575 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 215 شاحنة ( سيارة نقل ) .
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