شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح.. معلومات عن نظام الترشح والانتخاب في مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من 17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر. وتنشر المصري اليوم أبرز المعلومات حول نظام الترشح وعدد الأعضاء وفقا للتعديلات الأخيرة بقانون مجلس النواب على النحو التالي: ١- عدد الأعضاء المنتخبين 568 مقعدا يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد. 2. يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 %. 3. تكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. 4. تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي. 5. عدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. Advertisements 6. يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها. الوضع في مصر

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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