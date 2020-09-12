شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال نظافة بطوخ على مدار 24 ساعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل احمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ حملات النظافه على المدينه حيث قام بعمل حمله نظافه على مدار 24 ساعه خلال الـ ورديات المكلفه بالاعمال بطوخ استهدفت الحملة جميع نقاط التجمعات والتراكمات ووضع خطة عمل للقضاء نهائيا على التراكمات أو أكوام الرتش ومخلفات الهدم. كما استهدفت الحمله شوارع المدينه والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات من شارع احمد عبدالعزيز ومنطقة مقابر كفر علوان ومدخل طوخ البحرى. أعمال نظافة بطوخ أعمال نظافة بطوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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