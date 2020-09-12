شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد دعم مصر لاتفاقية «باماكو» وضرورة العمل الجماعي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، على دعم مصر لاتفاقية باماكو، وضرورة العمل الجماعي بين بلدان القارة للخروج بنتائج ملموسة والنجاة من جائحة كورونا بأقل ضرر على البيئة.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مؤتمر بامكو، في اجتماع مكتب مؤتمر الأطراف لاتفاقية باماكو، الخاص بـ«حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود» الأفريقي حول جائحة كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت «فؤاد» أهمية صون الموارد الطبيعية الأفريقية خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يمر به العالم لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والدور الهام لاتفاقية باماكو لقيادة الطريق لمواجهة تلك الجائحة، حيث أعطت هذه المحنة العالم درسًا بأننا جميعًا نحتاج الطبيعة وليست هي من تحتاج إلينا.

يذكر أن اتفاقية باماكو هي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة (بما في ذلك النفايات المشعة) إلى أفريقيا، والتحكم في حركتها عبر الحدود، وإدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة داخل أفريقيا، وتم التفاوض على الاتفاقية من قبل 12 دولة من منظمة الوحدة الأفريقية في باماكو، مالي في يناير عام 1991، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1998.