شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 323 حالة من مصابي كورونا من مستشفى صدر قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تعافى وخروج 323 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، موضحا أن هناك حالة واحدة فقط إيجابية بالمستشفى.

وأضاف تواضروس أن اللجنة المختصة قامت بالمرور على مستشفى الصدر بمدينة قنا لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.