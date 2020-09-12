شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 323 حالة من مصابي كورونا من مستشفى صدر قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تعافى وخروج 323 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، موضحا أن هناك حالة واحدة فقط إيجابية بالمستشفى.
وأضاف تواضروس أن اللجنة المختصة قامت بالمرور على مستشفى الصدر بمدينة قنا لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,708
-
تعافي
82,473
-
وفيات
5,607
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي وخروج 323 حالة من مصابي كورونا من مستشفى صدر قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.