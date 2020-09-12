شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تطلق سلسلة دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد كامل محمد، مدير عام القطاع الزراعي بالوادى الجديد، إن المديرية بالتنسيق مع كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد تنظم تدريبا صيفيا لطلبة الكلية تشمل ندوات ومحاضرات نظرية وعملية في كافة النواحى الزراعية والحيوانية والداجنة.

وأوضح «كامل» أن التدريب يشمل تعريف الطلاب بدور القطاع الزراعي في تنمية الرقعة الزراعية وما يقدمه من خدمات للمزارعين وكذلك شرح خطة المحافظة في تحويل نظام الري من ري بالغمر إلى ري مطور، كما يشمل التدريب تسليط الضوء على دور الإحصاء الزراعية وإعدادات الحصر الزراعي للمساحات المنزرعة، والإنتاج الحيواني، وشؤون التعاون الزراعي وكذلك دور إدارة المكافحة في مواجهة الآفات الزراعية ورش النخيل لحماية ثمار البلح خلال الفترة الحالية وكذلك مقاومة سوسة النخيل الحمراء.

وأضاف أن التدريب يشمل خطة عمل ميداني للتعرف على زراعات الصوب وأهميتها في إنتاج الخضراوات وكذلك الزراعات الصيفية التي تجود في أراضي المحافظة والأنواع المختلفة من المحاصيل الصيفية التي يجود زراعتها في أراضي المحافظة وطرق الري والتسميد، مرورا بطرق التغذية السليمة للثروة الحيوانية ونسب التربية ومعدلاتها المختلفة.