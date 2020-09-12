شكرا لقرائتكم خبر عن سيرأس جامعة العلمين.. جامعة الإسكندرية تكرّم رئيسها بمناسبة انتهاء ولايته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت أسرة جامعة الإسكندرية، السبت، الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة، لبلوغه سن التقاعد في 15 سبتمبر الجاري، ليرأس جامعة العلمين الأهلية الجديدة.

حضر الاحتفال، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة، والمستشارين وممثلي المؤسسات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة ونواب رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء السابقين والحاليين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقناصل والدبلوماسيين.

واستهل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلمته في الحفل الذي أقيم خصيصًا بهذه المناسبة في كلية التمريض بجامعة الاسكندرية، وقدم شهادته عنه، قائلاً: «سعيد بوجودي في الجامعة ووسط كوكبة من علماء مصر وحقيقة لا يحتاج الدكتور عصام الكردي إلى شهادات منا تثبت أدائه المتميز في الجامعة».

وأضاف «الشريف»: «دعونى أتحدث عن رجل عرفته منذ كان نائبًا لرئيس الجامعة، وكنت أعمل وقتها وكيلاً لادارة الأمن الوطنى في المحافظة، ثم توليت منصب مدير الأمن الوطني، ولم أكن أعرفه وقتها، وأبلغوني أن المرشح لرئاسة الجامعة هو الدكتور عصام الكردي، فطلبت منه اللقاء، ورحب وهذا كان أول لقاء بيننا في عام 2015، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن وجدته رجلا متميزًا وأدائه رائعًا، وزادت هذه العلاقة الإيجابية بيننا عندما توليت منصب المحافظ، والتعاون المخلص بين الجامعة والمحافظة لخدمة المحافظة والمجتمع المدني والمشاركة الجادة بشكل يومي لصالح أهل وشعب الإسكندرية».

وقال محافظ الإسكندرية إن «الكردي» لا يحتاج إلى تعليق، وحضرنا اليوم لا لأن نودعه، وإنما لنستقبله في جامعة العلمين الجديدة، وهي مهمة أخرى ثقيلة أولتها له القيادة السياسية.

وفي كلمته، رحب الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، المنتهية ولايته، بالضيوف الحضور، مؤكدًا أنه يُكن كل التقدير والاحترام للجميع، متمنيًا دوام التوفيق لرئيس الجامعة المقبل، معبرًا عن سعادته وفخره بعبارات الثناء والتكريم من الحضور.

واعتبر «الكردي» تكريمه اليوم بمثابة تأصيل لقيم العطاء والولاء بجامعة الإسكندرية وترسيخ معاني المحبة والإخلاص والانتماء للجامعة العريقة.

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فيما أكد الحضور عن امتلاك الدكتور عصام الكردي، سجلا حافلا بالإنجازات خلال فترة رئاسته للجامعة، وساهم في تطوير ونهضة الجامعة من خلال الاتفاقيات الدولية التي عقدها لتتبوأ الجامعة الريادة على مستوى الشرق الأوسط وبصماته للجامعة على الصعيد العلمي والتعليمي والبحث العلمي والخدمات الصحية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية في منشآت الجامعة، والتطوير الهندسى، وإنشاء الحرم الجامعي الجديد بابيس، وإنشاء كليات جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وإعلاء مصلحة الوطن، كما تحدثوا عن تفرده وتميزه على الجانب الشخصي والإنساني.

وهنأ الحضور «الكردي» بالمنصب الجديد كرئيس جامعة العلمين الجديدة، مؤكدين أن جامعة العلمين اكتسبت رجل وثقت فيه القيادة السياسية ليضع جامعة العلمين في مصاف الجامعات الدولية كما فعل بجامعة الإسكندرية خلال فترة رئاسته لها.