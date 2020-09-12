شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى «جولف الشروق» بمركز خدمات الإسكان العائلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى «جولف الشروق» بمركز خدمات الإسكان العائلي (1)، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق على تقديم أحدث الخدمات الطبية لقاطني المدينة.

وأوضح «الغيطي»، أن تلك المرحلة تتضمن افتتاح 5 عيادات بإجمالي 16 تخصصا، بجانب تقديم خدمات الطواريء ومعمل تحاليل وسحب عينات من المنزل على مدار الـ24ساعة.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المستشفى طاقتها الاستيعابية للتشغيل ستصل في المرحلة النهائية إلى 12 عيادة خارجية متخصصة، كما تتضمن (عيادتي أسنان – استقبال طواريء – وحدة ولادة – غرفة إفاقة – صيدلية – معمل تحاليل – مركز أشعة – المغسلة – غرفة النفايات)، بأسعار مناسبة للمواطنين مقارنةً بالمستشفيات الاستثمارية، مؤكداً استمرار دعم الجهاز في تقديم الخدمات المختلفة التي تحقق رضاء سكان مدينة الشروق.

وأشار إلى أنه سبق وأن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2700م2 على أن يكون المبنى المنفذ بها بنشاط ( مركز طبي ) بمساحة 1050م2 بمركز خدمات الإسكان العائلي (1)، وذلك لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول للقيام بأعمال التجهيز والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية المختلفة.