شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية الأولى في تحصيل رسوم التصالح .. جمعت 590 مليون جنيه من 3590 طلبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة هي الأولى في تحصيل رسوم التصالح على المباني المخالفة، بعد أن تقدم بطلبات للتصالح 3590 طلبًا.

وقال الشريف أن الإسكندرية لها خصوصية في المخالفات من 2011 وحتى صدور قانون التصالح وكل المخالفات في المحافظة رأسية وليست أفقية، ولكن عددها كبير جدًا ومن يتقدم للتصالح قليل جدا ومعظمها مخالفات تعدٍ على خطوط التنظيم وتعدي قيود الارتفاع.

وأشار اللواء الشريف أن إجمالي المتحصلات بلغ أكثر من 590 مليون جنيه وهذا المبلغ يجعلنا المحافظة رقم واحد على مستوى الجمهورية وهذه المتحصلات سيتم توجيهها لخدمة واصلاح البنية التحتية التي أصبحت متهالكة جدًا في الإسكندرية لانها انشأت لعدد أقل مما هو متواجد بالفعل.

ولفت ان بالمحافظة 141 ألف قرار ازالة من 2011 وحتى نهاية 2019 وتم تنفيذ عدد قليل منهم لايتجاوز 4800 قرار ونقوم بعمل ازالات فورية على المخالفات التي لايمكن التصالح عليها.

وطمأن اللواء الشريف المواطنين أنه لم يتم اخراج السكان من منازلهم ولن يحدث اخراج سكان من بيوتهم نحن نريد تقنين وضعهم ونبسط الإجراءات وخفضنا 25% وهناك لجان تدرس وتقيم الوضع على الطبيعة ولووجدنا اننا في حاجة لتخفيض أكثر سنخفض بالنسبة المناسبة وفي الوقت المناسب.

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