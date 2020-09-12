شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الوادي الجديد»: استلام دفعة جديدة من الكتب الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن مواصلة العمل في استلام الكتب المدرسية الخاصة بالصفوف الدراسية المختلفة، حيث تم، اليوم، استلام الكتب المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى للتعليم الابتدائي.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم تباعا توريد جميع الكتب الدراسية إلى مخازن ديوان عام المديرية، ومن ثم نقلها إلى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ليتم توزيعها على المدارس والتي بدورها تقوم بتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أنه جار العمل على استلام باقي الكتب الدراسية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة والصفوف الدراسية والانتهاء تمامًا من استلامها وتوزيعها على الإدارات التعليمية خلال الأيام القليلة المقبلة.