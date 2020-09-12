شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة رطب على القاهرة.. والرطوبة 80% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 30)، السواحل الشمالية (88 – 50)، شمال الصعيد (45 – 17)، وجنوب الصعيد (20 – 13).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «40- 26»، الأقصر «40– 24»، أسوان «42 – 25».

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