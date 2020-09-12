شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تواصل تدريب مدرسات الفصل الواحد بـ«مطروح» للتوعية بمخاطر غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على استمرار مجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تواصل الوزارة البرنامج الأول ضمن المرحلة الثانية من تدريب مدرسات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي «WFP»، لتدريب وتوعيات مدرسات الفصل الواحد بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة بإجراء محاضرات عن بُعد، بديلًا عن اللقاءات المباشرة، ضمن التدابير الاحترازية المتبعة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته، أوضح اللواء أركان حرب هنري إميل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهجرة غير الشرعية، انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مدرسات الفصل الواحد في محافظة مطروح، باعتبارها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 1 سبتمبر الجاري حتى 7 سبتمبر 2020، مضيفًا أنه تم فيها استهداف عدد 8 مدرسين من 8 مدارس مجتمعية بالمحافظة، وهي مدارس: (أولاد عميرة – أبوكشوك – أولاد فهيد – أولاد الجبالي – أبوشهبة – نجع الملاح – النجيلة – عمرو بن العاص)، حيث اشتملت فعاليات البرنامج على خمسة أيام تدريبية يسبقهم يوم واحد لكل محافظة لتدريب الميسرات على تحميل تطبيق التواصل عن بعد وشرح كيفية استخدامه على الأجهزة اللوحية المخصصة لذلك، بالتعاون مع مركز معلومات برنامج الغذاء العالمي.

وتابع هنري أن الإعداد المبكر لمدرسات الفصل الواحد، يأتي استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد بتنمية مهاراتهم في توعية النشء بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية الآمنة، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة فنية تعبر عن مدى استيعابهم لخطورة الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أوضح وائل فرّاج، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، أن التدريب العملي للمدرسات والمدرسين يعقبه تقييمًا عمليًا؛ لقياس مدى الجاهزية لنقل الرسالة لتلاميذ المدارس وأسرهم، بالمحافظات الأكثر مضيفًا، أن التدريب نجح في منح الميسرات مزيدًا من الثقة في النفس، والقدرة على فهم أعمق للمشكلة وتبادل الأسئلة حولها؛ لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز القدرة الوطنية على توفير البدائل الآمنة.

وتابع فرّاج أن المرحلة الثانية من التدريب تأتي استكمالاً لتدريب وتأهيل نحو 83 مدرسة بمحافظات أسيوط وقنا والأقصر، حيث تمت توعية 48 من مدرسات الفصل الواحد بمحافظة الأقصر، و20 مدرسة من المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد بأسيوط، باستخدام البرامج التواصل عن بُعد، في 5 مراكز هي: البدارى – ساحل سليم – أسيوط – أبنوب – أبوتيج خلال الفترة من 13 يوليو الجاري، حتى 20 يوليو 2020.

وتم تنفيذ البرنامج الثاني عن بعد بمحافظة قنا خلال الفترة من 23 أغسطس 2020 حتى 30 أغسطس 2020، تم خلالها تدريب 15 مدرس ومدرسة من 4 مدارس بمركز أبوتشت: (سمهود – النواهض – الخوالد – المعيصرة)، و6 مدارس بمركز نقادة: (الشمس – الرحمن – أحباب الله – نجع القرية – المروان حسن – النهضة) بإجمالي عدد (10) مدارس من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد.

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