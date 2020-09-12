شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يلتقي رئيس شركة غزل شبن الكوم لبحث مطالب العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتور أيمن صادق، رئيس مجلس إدارة شركة غزل شبين الكوم، السبت، بمكتبه بالديوان العام.

وبحسب بيان، تناول اللقاء أهم مطالب العمال والوقوف على أخر المستجدات للسعي والتعاون في حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم.

ويأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بالفئة العمالية وتذليل العقبات أمامهم لإستمرار دفع عجلة الانتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة التكاتف في هذه المرحلة والوقوف صفاً واحداً في ظل التنمية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.