شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوى يطالب الجامعة الأمريكية بدفع 5 ملايين جنيه أمام المحكمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير حماية الملكية الفكرية للاطلاع على دعوى تعدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مؤلف علمي لـ "كمال محمود أحمد محمد الإخناوي"، الخبير التربوي، وتدريسها دون الرجوع للمؤلف أو أخذ أذن كتابي منه، حيث أقام كمال محمود أحمد محمد الإخناوي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد كلاً من رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة، وكيل الجامعة الامريكية بالقاهرة، والرئيس الأكاديمي للجامعة، وعميد أكاديمية الدراسات التأسيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس قسم تدريس اللغة العربية بأكاديمية الدراسات التأسيسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة، ومدير برنامج الطلاب المنتظمين بالجامعة الامريكية بالقاهرة، وعلا محي الدين حشاد، أستاذة ومدرسة مادة الثقافة المصرية بالأفلام السينمائية، بقسم تدريس اللغة العربية، أكاديمية الدراسات التأسيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتعديهم على حقوقه في كتاب الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية مادة دراسيــة قوامها النهج القائم على المحتوى.

وأكدت أوراق الدعوى، أن مقيمها طالب المحكمة بوقف أي اعتداء على مؤلف "الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية مادة دراسيــة قوامها النهج القائم على المحتوى"، المسجلة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برقم الإيداع المحلي 11680 لسنة 2019 ـ بتاريخ 18/يونيو/2019 ـ الترقيم الدولي / 1-6403-90-977-978 ، ومنهجه بأي صور من صور الاعتداء ومنع تداوله بين المحاضرين والدارسين والباحثين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بأي شكل من أشكال التداول ولأي غرض ، ووقف تدريس مادة الثقافة المصرية في الأفلام السنيمائية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم من الأول إلى الخامس مع المدعى عليها متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 5 ملايين جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به على النحو المبين تفصيلًا بالعريضة ، مع إلزامهم المصاريف وأتعاب المحاماة .

وأوضح كمال الإخناوي، أنه من الخبراء بمجال تدريس اللغة العربية ، وقد أرسى وأسس دعائم مادة دراسية جديدة قوامها النهج القائم على المحتوى والمضمون النوعي الفكري والإبداعي، وتضمنت الفكرة والنظرية والبحث والمادة الدراسية كتاب " الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية ـ رصد وتحليل ملامح تغير الثقافة المصرية " ـ دار صفصافة للنشر والتوزيع القاهرة 2019 ، والمنشور باسم الكاتب والمؤلف، وقد تم تسجيل المادة باسم "الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية مادة دراسية قوامها النهج القائم على المحتوى" المسجلة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برقم الإيداع المحلي 11680 لسنة 2019 ـ بتاريخ 18 يونيو 2019 ـ الترقيم الدولي / 1-6403-90-977-978 ، وأصبح حق المؤلف على مؤلفه خالصًا وثابتًا ، وحيث نما لعلم المدعي قيام الجامعة بالاشتراك مع المدعى عليها السادسة المدرسة بالجامعة بتدريس منهج مادة الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية في الفصل الدراسي الحالي "خريف 2019" طبقاً لما ورد في الدعوى، في أكثر من صف دراسي ومدرجة باسم ( ALNG-3327 ) وذلك دون إذن أو تصريح أو ترخيص ، مما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية على المؤلف وانتهاكًا صريحًا للنزاهة الأكاديمية التي تنص عليها الجامعة.

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وفشلت مساعي هيئة التحضير بالأوراق بالمحكمة الاقتصادية للتسوية، والتي انتهت إلى إحالة الدعوى للمحكمة لتعذر التسوية لعدم مثول المدعى عليه أو من يمثله قانونًا.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد محمد أحمد الغزاوي، والمستشار محمد جمال توفيق والمستشارة سوزان عطية مصطفى عطية، وامين سر جورجيوس آدم سيد.