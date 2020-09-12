شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نحتاج 18مليار جنيه لاستصلاح 90ألف فدان زراعى بعد بنائهم عشوائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أنه تم الاعتداء على 400 ألف فدان زراعى على مدار 40 عاما منهم الاعتداء على 90 ألف فدان زراعى من 2011 وحتى الأن، حيث أن استصلاح الـ90 ألف يحتاج 18 مليار جنيه . Advertisements جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح ، الذى عقده رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين ، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية ، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة واستعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الاراضى الزراعية .

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