شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات جديدة للحكومة فى التصالح مع مخالفات البناء.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بالتصالح مع مخالفات البناء، وذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية.

وأكد مدبولى على أنه يتم تطبيق خصم 25 % من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وأن القيادة السياسية وجهت بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها.

وشدد على أنه لن يتم السماح بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية، خاصة وأن البناء العشوائى يهدد بأزمة فى توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.

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وأضاف، سنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف، وأنه تم تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضى الزراعية منذ 2011 حتى الآن.

في الإنفو جراف التالى نستعرض أبرز التيسيرات الجديدة للحكومة في التصالح مع مخالفات البناء.