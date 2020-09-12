أبرز 13 تصريحا لرئيس الوزراء وتيسيرات المواطنين بالتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لقاءا مفتوحا ، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين ، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الاراضى الزراعية . وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى .. - الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف -نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعى تم البناء عليهم عشوائيا -نعلم أن قرار وقف البناء العشوائى لا يلقى قبول بالشارع لكنه فى صالح المواطن - فقدنا 400 ألف فدان زراعى بالبناء العشوائى على مدار 40 عاما - تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه Advertisements - "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائى" - البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية فى مصر - لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية - البناء العشوائى يهدد بأزمة فى توفير غذاء لـ100 مليون مواطن -تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضى الزراعية منذ 2011 حتى الآن - سنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف - المواطن لا بد أن يعى أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعى - خصم 25%؜ من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى

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