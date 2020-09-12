شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تصدر عقد العمل الموحد للعاملات والعمال فى الخدمة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان ، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى كشف عن قيام وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين بإصدار قراراً يتعلق بعقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية.

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وأوضحت الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت أن عقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية، ينظم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الفئة.