شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تلتزم بالمعايير الأكاديمية الإقليمية والعالمية لإعداد "الطبيب المتميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستشفى سعاد كفافي الجامعى مؤهل على أعلى مستوى من الجودة ومن خلاله يتلقى الطلاب تدريبهم العملى في سنوات الامتياز

ضمن استعداداتها للعام الدراسى الجديد وفرت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كافة الامكانات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التى تقدمها كلية الطب البشرى لطلابها الذين تشملهم برعاية خاصة ليصبح الطالب بعد انتهاء سنوات الدراسة يحمل لقب " الطبيب المتميز" حيث تحرص الكلية على إعداد طبيب ملتزم بالأخلاقيات المهنية ذي كفاءة عالية فى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة متوافقا مع المعايير الأكاديمية الإقليمية والعالمية.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن كلية الطب البشري بالجامعة تتميز بأن رؤيتها تتمثل في أن تصبح رائدة في مجال التعليم الطبي، والبحث العلمي وفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي وأن تحتل مكانة متقدمة في التصنيف الدولي حيث أن من أهداف الكلية التوسع في امكاناتها بما يواكب المعايير العاليمة، ورفع كفاءة العملية والتعليمة وبناء شخصية متميزة للخريجين.. مضيفاً أن من ضمن أهداف الكلية أيضا، الالتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة التعليمية للكلية دوريا، مع الارتقاء بالبحث العلمي ومجالات خدمة المجتمع.

مع الوضع فى الاعتبار أن اهم ما يميز كلية الطب البشرى بالجامعة أنها أرخص كلية طب على مستوى الجامعات الخاصة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس أمناء الجامعة، خالد الطوخي، الذي حرص على عدم زيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وأيضاً فى إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية التي تنحاز إليها الجامعة بشكل كبير.

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وقالت الدكتورة فوزية أبو الفتوح، عميدة كلية الطب إن مستشفى سعاد كفافي الجامعى التابع للجامعة مؤهل على أعلى مستوى ومن خلاله يتلقىطلاب كلية الطب البشرى التدريبات الخاصة بهم في سنوات الامتياز، كما أنه تابع لأمانة المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وفقا لأعلى المعايير العالمية.

وأضافت عميدة الكلية، أن كلية الطب البشرى توفر نظم البحث العلمي التطبيقي وطرق التنمية المهنية المستدامة وتدعم المشاركة المجتمعية الفعالة. وأن مدة الدراسة بالكلية تبلغ 5 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج ويعقبها سنتين للتدريب العملي وعلى الطالب أن ينهي بنجاح دراسة 220 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

يذكر أن كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعد صرحاً عملياً وطبياً متميز اً تم إنشاؤه على أعلى مستوى وطبقا لأعلى معايير الجودة المطلوبة من حيث اعضاء هيئة تدريس ومعامل ونجهيز مدرجات، كما تمتلك كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مستشفى تعليمي يحمل اسم مؤسسة الجامعة الدكتورة سعاد كفافي، وتخرجت أول دفعة من الكلية عام 2002-2003.