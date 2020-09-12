شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالسودان وسط اجراءات احترازية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه انطلقت اليوم السبت امتحانات الدور الأول 2020 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية، لافتة إلى أنه تم الالتزام الكامل بإجراءات كورونا الاحترازية.

وكان الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، أكد إنه نتيجة لانتشار جائحة الكورونا تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة الكورونا بالسودان، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 12/9/2020 وتستمر حتى يوم 21/9/2020.

وأضاف أنه بناء على التنسيق بين الوزارتين تم اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2021 لتبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة بالسودان مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف حرارة لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذا المعلمين والمعاونين والعمال.

وأفاد رئيس البعثة بالسودان بأنه بناءًا على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المشرف العام على الامتحانات تم تجهيز المدارس المخصصة للجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الولايات بكافة الوسائل الصحية وسوف يتم تعقيم اللجان قبل وبعد نهاية كل جلسة امتحانية وتسليم الطلاب الكمامات والمطهرات يوميََا قبل بدء الامتحان بوقت كافة والكشف على الطلاب بجهاز الحرارة وفى حالة ظهور أى أعراض سوف تستخدم كافة الإجراءات الاحترازية لصالح الطلاب وأن موعد بدء الدراسة سيكون بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة مباشرة طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة وأن جميع أعضاء البعثة سوف يتواجدون بالمدارس قبل الامتحانات بوقت كاف لتجهيز المدارس للامتحانات وعمل محاضرات للمراجعة للطلاب قبل الامتحان والاستعداد للعام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن بعض الطلاب المصريين المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان قد تمكنوا من أداء امتحانات الثانوية العامة بمصر، بعد موافقة وزير التربية والتعليم على أدائهم الامتحان مع الطلاب المصريين فى أقرب لجنة لمحل إقامتهم.

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