سفير انجولا يوجه الشكر لمصر على المساعدات المقدمة لبلاده لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير الأنجولي لدى مصر نيلسون كوزمي ، نيابة عن رئيس بلاده جواو لورينسو ، عن شكره لمصر على المساعدات التى قدمتها لبلاده بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تشمل حوالي طن ونصف الطن مساعدات لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وذكرت سفارة أنجولا بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم السبت - أن المساعدات تأتي في إطار مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتهدف إلى دعم أكثر من 30 دولة أفريقية كمساهمة من مصر، في صندوق الاستجابة لفيروس كورونا الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي .

وقال السفير نيلسون كوزمي ، إن هذه المبادرة من رئيس الدولة المصرية ، تتطابق مع المقولة الشعبية بأنه " في أصعب الأوقات نرى أصدقاء حميمين" ،حيث اظهر الرئيس السيسي مرة أخرى ، روح "التضامن" في مواجهة مشاكل إخوانه الأفارقة ، والمساهمة في هذا الجهد المشترك لتقليل صعوبات مكافحة هذا الوباء الذي تواجهه بلادنا .



واوضح السفير الأنجولي أن الدعم التطوعي الذي تم نقله عبر شركة مصر للطيران، إلى لواندا ،سيساهم بالتأكيد في الإجراءات المستمرة للحكومة الأنجولية ، في اطار حربها ضد كورونا،.. لافتا إلى أن هذه المساعدات تعكس مستوى العلاقات الرفيعة بين البلدين والروابط التاريخية بين الشعبين.

واعتبر الدبلوماسي الأنجولى أن عواقب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، خلقت نظاما جديدا في العلاقات بين الدول ، وهو "الدبلوماسية الصحية" ، والتي بدورها أظهرت أنه لا يوجد أحد يتمتع بالاكتفاء الذاتي على الإطلاق ، لذلك ، كان التضامن والتعاون أيضًا من وسائل مكافحة هذا الوباء والوقاية منه.

