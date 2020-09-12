شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتبي التمثيل العمالي التابعين لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض ، وجدة ، بالمملكة العربية السعودية ، نجحت في تسوية مستحقات المواطن "مصطفى.أ.م.أ" والذي كان يعمل بإحدى شركات الاستثمار الزراعى بالرياض ، وبلغت 67 ألفاً و 596 ريالاً سعودياً ، أي ما يوازي 283 ألفاً و 390 جنيهات مصريا تقريبا، فضلا عن مستحقات المواطن أحمد عبدالسلام حنفي ويعمل مشرف مبيعات بشركة كريم للصناعات الغذائية بجدة، وبلغت 85 ألف ريال أي ما يوازي 357 جنيها مصريا تقريبا ، وبذلك يصل إجمالي المستحقات 640 ألف جنيه تقريبا .

وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

و بمتابعة شكوى المواطن المذكور مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض،تأكد أن المكتب قام بالتواصل مسئولي الشركة للحصول على المستحقات النظامية المتأخرة وديا ، وبعد تعثر المفاوضات ، تم السير فى دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العمالية بالرياض وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع 67 ألفا و 596 ريالا سعوديا ، وتم إصدار شيك مصرفي للعامل من محكمة التنفيذ بالرياض واستلمت العامل.

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ونوه الملحق العمالي أن العامل طلب مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي حتى يتسنى له صرف الشيك نظراً لانتهاء إقامته وعدم القدرة على صرف الشيك إلا بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن، وتم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وفي نفس السياق استطاع الملحق العمالي عبد الحليم محمود بمكتب التمثيل العمالي بجدة بتوجيه من رئيس المكتب ، حل مشكلة المواطن المصري أحمد عبدالسلام حنفي، ويعمل مشرف مبيعات بشركة كريم للصناعات الغذائية ، وتم تسوية المشكلة وديا والحصول على مستحقاته البالغة 85 ألف ريال على دفعتين نقدا، أي ما يوازي 357 ألف جنيه مصري، نظرا لانتهاء إقامته .