شكرا لقرائتكم خبر عن توت عنخ آمون لأول مرة فى الغردقة.. اعرف الحكاية × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل متحف الغردقة 10 قطع من كنوز الفرعون الذهبى توت عنخ آمون ليتم عرضها لأول مرة بالمتحف، وتفقد الدكتور خالد العنانى خلال زيارته للعردقة المعرض المؤقت لبعض كنوز توت عنخ آمون.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

وإليك أهم المعلومات عن القطع الأثرية ومدة عرضها:

1 - القطع الأثرية تم اختيارها بعناية لتروي جزء من حياة الملك الشاب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

2 - تلك الكنوز يتم عرضها لأول مرة في مصر خارج المتحف المصري بالتحرير.

3 - ستظل بمتحف الغردقة حتى يتم نقلها إلى مقر عرضها الدلئم بالمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021.

4 - يأتي قرار عرضها بمتحف الغردقة لربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية.

5 - يضم المعرض 10 قطع من مقتنيات وكنوز توت عنخ آمون.

6 - يعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

7 - تضم القطع تمثال اوشابتي يرتدي النمس المذهب.

8 - غطاء إناء كانوبي ملون على هيئة رأس الملك.

9 - تمثال اوشابتي يرتدي تاج الخربش ويمسك بالمذنبة والصولجان.

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10 - تمثال اوشابتي يرتدي شعر مستعار وحية الكبرى مصنوعة من البونز وقلادة مذهبة.

11 - سدادة من الخشب الملون توضع داخل البوق مصنوعة من الفضة وبوق من الفضة المذهبه.

12 - مسند رأس من الفيانس الأزرق.

13 - كرسي توت عنخ آمون مطعم بالأبانوس والعاج.

14 - إناء الملك في شكل زهرة لوتس متفتحة.

15 - علبة للمرآه من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق.

16 - هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض " توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي " بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018.

17 - زار خلالها المعرض مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.

18 - حقق نجاحاً غير مسبوق فى هذه الدول ولا سيما في فرنسا حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال 6 أشهر فى عام 2019.

19 - فور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض 10 من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا.

20 - كما قرر عرض 10 آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.