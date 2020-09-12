الهجان: بنها والخصوص أكبر مدن القليوبية في مخالفات المباني.. و112 ألف طلب تصالح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن البناء المخالف يعد تكريسًا للعشوائية في ظل محاربة الدولة للعشوائيات، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الست السابقة أصبحت دولتنا على مشارف الانتهاء من المناطق العشوائية.

وأضاف الهجان، خلال كلمته في مؤتمر اليوم السبت بحضور رئيس الورزاء، أن من أبرز صور البناء المخالف التعدي على الأراضي الزراعة، لافتًا إلى أن إجمالي المناطق الزراعية بالمحافظة عام 2011 كان 176 ألف فدان، وأصبح حاليًّا ما يقرب من 60 ألف فدان.

وأوضح محافظ القليوبية أن مدينتَي بنها والخصوص أكبر مدينتَين بهما مبانٍ مخالفة في المحافظة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغ 112 ألف طلب.

وأشار الهجان إلى أنه من المقرر توجيه حصيلة عوائد التصالح في بعض مخالفات البناء إلى دعم البنية التحتية والتي تخدم مصالح المواطن، لافتًا إلى أنه تم تعديل رسوم التصالح؛ حيث تراجعت بنسب تراوحت بين 15% و10%.

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لقاء مع الإعلاميين والصحفيين؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية.

يأتي المؤتمر في حضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين في ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وتقليل الأوضاع.