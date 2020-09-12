رئيس الوزراء عن استمرار مخالفات البناء: "سنواجه مشكلة حقيقية في توفير أكلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت لتقنين أوضاع مخالفات البناء بعد عام 2008، وكل تلك الإجراءات هدفها وقف نزيف فقدان الأراضي الزراعية والتعديات عليها.

وأضاف مدبولي، خلال لقاء مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: أنا بتكلم في 10 أو 20 سنة على الأكثر ومتوسطي العمر من يمثلون 60% من الشعب المصري هم من سيواجهون هذه القضية ويمكن أن نصل إلى مشكلة حقيقية نلاقي أكلنا خلال 20 أو 30 سنة.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية.

يأتي المؤتمر بحضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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