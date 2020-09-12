رئيس الوزراء: 2 مليون مخالفة بنائية منذ 2011.. ومليون مواطن فقط تقدموا للتصالح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ 2011 تم تسجيل مليونَي مخالفة على مساحة ما يقرب من 90 ألف فدان.

وأضاف مدبولي أنه حتى الآن تم تقديم مليون طلب للتصالح، وندعو الجميع إلى التقدم؛ فهذه فرصة ذهبية لتقنين وضع البناء المخالف.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة سمحت بالبناء على بعض من الأراضي الزراعية بعد إضافتها إلى الأحوزة العمرانية؛ لكن الموطن لم يلتزم بهذه الأحوزة، فهو يريد أن يبني على ما يملكه من أراضٍ مهما كان موقعها.

ودعا مدبولي المواطنين إلى التسارع في تقديم طلبات التصالح مهما كان اكتمال الأوراق؛ فالحكومة لديها الكثير من المرونة للتحرك مع مصلحة المواطن، فنحن نريد التخلص من هذا الملف المهم.

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جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الإعلاميين والصحفيين؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، بمحافظة القليوبية.

يأتي المؤتمر في حضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين في ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وتقليل الأوضاع.