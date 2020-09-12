بقيمة 650 ألف جنيه.. ضبط كمية من مخدر الماريجوانا وأسيد والكوكايين بحوزة 3 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن القاهرة، من ضبط (4 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 500 جرام – 5 لفافات لمخدر الكوكايين وزنت 50 جرام – مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس)،بحوزة ( حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ) حال استقلاله سيارة بالمنطقة محل سكنه.

كما تم ضبط (لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 250 جرام –كمية من مخدر LSD أسيد وزنت 10 جرام – مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس)بحوزة، (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – سبق اتهامه في قضية مخدرات) حال استقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه .

كما تم ضبط (9 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 2,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الكوكايين وزنت 55جرام – شجرة كاملة لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 80جرام – بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتين خرطوش من ذات العيار -مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة - ميزان حساس)، بحوزة (صاحب شركة للاستثمار العقاري- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام) حال استقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 650 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.