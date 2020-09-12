ضبط عاطل حول شقته إلى مصنع لإنتاج الإستروكس المخدر في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل استغل شقته مسرحاً لتصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار في مدينة السلام.

تمكن الرائد علي كساب، معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام، عبوة تنر وزنت حوالى 30 كيلو جرام، عبوة تحوى المادة الخام لتصنيع مخدر الأستروكس وزنت 100 جرام، كيس يحوى كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة، مقص معدني للتقطيع، ماكينة لاصق بلاستيك، 2 لاصق شفاف، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عاطل لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الأستروكس والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سيف الدين بهجت، مساعد فرقة السلام، والعميد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، إلى النيابة العامة.

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