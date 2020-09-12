ضبط 12 بطارية خاصة بكبائن شركة اتصالات محملة على سيارة نقل بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط، من ضبط 12 بطارية شحن كبيرة الحجم تبين أنها خاصة بإحدى شركات الاتصالات، و2 عتلة كبيرة الحجم بحوزة (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتي بمحافظة الغربية) محملة على إحدى سيارات النقل.
وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة البطاريات من الكبائن الخاصة بتوصيل الخطوط الأرضية والإنترنت الموجود بطريق ميناء دمياط، والطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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