سقوط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة عابدين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، يفيد بتلقيه بلاغاً من تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم استوقفه شخصان وادعيا بأنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة أجرة "تاكسي" قيادة آخر وقاموا بتفتيشه، واستولوا منه على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة أعلى كوبري أكتوبر، وعقب انصرافهما اكتشف قيامهم باستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطلَين "لإثنين منهم معلومات جنائية".

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وتكمن رجال المباحث من ضبطهم، حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (7 مظاريف ورقية بداخلهم كمية من ورق الجرائد في حجم العملات الورقية "المستخدمين في ارتكاب الواقعة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وارتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي ومشغولات ذهبية متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.