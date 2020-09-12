"أمن القاهرة": ضبط مرتكبي واقعة سرقة مواطن بالإكراه والتوقيع على إيصال أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة إكراه أحد الأشخاص بالقاهرة، بالتوقيع على إيصال أمانة والاستيلاء على هاتفه المحمول.

كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغاً من (عامل بمحل ملابس) بتضرره من (صاحب المحل عمله، شريك بذات المحل).. لقيامهما باستدراجه للمحل المشار إليه، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، وعلل قيامهما بذلك بسبب مطالبته للمشكو في حقه الأول بمبلغ مالي "مديونية مستحقة له" وكذا حيازته محادثات على هاتفه المحمول تثبت قيام الأول بسرقة شريكه الثاني.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (إيصال أمانة "مُذيل بتوقيع المجني عليه).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف الأول بتسليم الهاتف المحمول ملك المجني عليه لأحد الأشخاص، لتفريغ محتويات الهاتف والتحصل منه على المحادثات سالفة الذكر، حيث تم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المُستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.