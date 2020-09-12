خلال أسبوع.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 23.5 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و23 مليار و439 مليون جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال أسبوع. جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها مباحث الأموال العامة والكهرباء والتهرب الضريبي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية. وشملت ضبط 76223 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 60315576 جنيه. وضبط 1540 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ضمت 141 قضية ضرائب عامة، كشف 276 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 200 قضية في مجال الجمارك، 4 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 397 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 346 حكم قضائي، 156 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 11 قضية في مجالات مكافحة جرائم إتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركي بضائع، 9 قضايا في مجالات استيلاء على المال العام، احتيال مصرفي، طلب رشوة استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع.. بقيمة إجمالية بلغت 23439366317جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

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