الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية.. ويقتل 6 عناصر ويضبط 31 آخرين في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط، وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 335 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خلال أسبوع أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 31 عنصر إجرامي بنطاق مديريات أمن الدقهلية- الغربية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- سوهاج- الأقصر بإجمالي مضبوطات 13 قطعة سلاح رشاش جرينوف- رشاش هيكلر- 5 بنادق آلية–4 مسدس- 2 فرد خرطوش- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- 810 جرام لمخدر الهيروين- 270 جرام لمخدر الأفيون .

وكما ضبط 1171 قطعة سلاح نارى2 رشاش –2 جرينوف–120بندقية آلية–202 بندقية مششخنة وغير مششخنة –81 مسدس–764فرد محلى الصنع –3012طلقة مختلفة الأعيرة –1619قطعة سلاح أبيض، 5ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهم5 مسدس –19فرد محلى –427 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع, و18 تشكيل عصابى ، ضموا 48 متهماً، ارتكبوا 95 حادث سرقة متنوع و 193 قضية أحداث وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها بالإضافة الى كشف غموض 44 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 67 متهماً و تنفيذ 487747 حكم قضائي.