مصر | ضبط شخصين لإكراههما عاملا على توقيع وصل أمانة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لإكراههما عاملا على توقيع وصل أمانة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة إكراه أحد الأشخاص بالقاهرة بالتوقيع على إيصال أمانة والإستيلاء على هاتفه المحمول.

وتبلغ لقسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة من (عامل بمحل ملابس) بتضرره من (صاحب المحل عمله، شريك بذات المحل) لقيامهما باستدراجه للمحل المشار إليه، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، وعلل قيامهما بذلك بسبب مطالبته للمشكو في حقه الأول بمبلغ مالي "مديونية مستحقة له" وكذا حيازته محادثات على هاتفه المحمول تثبت قيام الأول بسرقة شريكه الثاني.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء إرتكاب الواقعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (إيصال أمانة "مُذيل بتوقيع المجني عليه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف الأول بتسليم الهاتف المحمول ملك المجني عليه لأحد الأشخاص، لتفريغ محتويات الهاتف والتحصل منه على المحادثات سالفة الذكر، حيث تم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المُستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.