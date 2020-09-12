مصر | ضبط 12 بطارية خاصة بكبائن إحدى شركات الاتصالات بدمياط

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 12 بطارية خاصة بكبائن إحدى شركات الاتصالات بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن دمياط القبض على عامل لحيازته على 12 بطارية خاصة بكبائن إحدى شركات الإتصالات محملة على إحدى سيارات النقل.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط من ضبط عدد (12) بطارية شحن كبيرة الحجم تبين أنها خاصة بإحدى شركات الإتصالات وعدد (2) عتلة كبيرة الحجم بحوزة (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) محملة على إحدى سيارات النقل.

بمواجهته أقر بقيامه بسرقة البطاريات من الكبائن الخاصة بتوصيل الخطوط الأرضية والإنترنت الموجود بطريق ميناء دمياط والطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل... كشفت تحقيقات نيابة النزهة الجزئية فى واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى 2000 جنيه من منزل موظف أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة.

وتبين من التحقيقات أن السرقة تمت بأسلوب "المغافلة" مستغلة المتهمة طبيعة عملها طرف المجنى وعلمها بمواعيد عمله وتواجه بالمنزل.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقيه بلاغا من مواطن بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبالإنتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، حرر المحضر الزم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وفى سياق منفصل... صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بكسور وجروح خطيرة، وبسؤال المارة تبين أن قطار قد دهسه أثناء عبوره شريط السكة الحديد ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات