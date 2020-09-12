مصر | ضبط مخدرات بقيمة نحو 650 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مخدرات بقيمة نحو 650 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 4 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 500 جرام – عدد 5 لفافات لمخدر الكوكايين وزنت 50 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس)، بحوزة ( حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ) حال إستقلاله سيارة بالمنطقة محل سكنه.

كما تم ضبط (لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 250 جرام – كمية من مخدر LSD أسيد وزنت 10 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة ( حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – سبق إتهامه فى قضية مخدرات) حال إستقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه.

كما تم ضبط (عدد 9 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 2،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الكوكايين وزنت 55 جرام – شجرة كاملة لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 80 جرام – بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتين خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة - ميزان حساس)، بحوزة (صاحب شركة للإستثمار العقارى- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام) حال إستقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (650 ألف جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

