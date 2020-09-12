أخبار مصر | رؤساء أقسام جدد بكلية التربية جامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رؤساء أقسام جدد بكلية التربية جامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعين الدكتور هالة محمود محمد خلف الأستاذ بقسم التاريخ بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم لمدة عام. كما أصدر قرارا بتعيين أ.د. صفاء على أحمد عفيفي الأستاذ بقسم علم النفس التربوي رئيسا لمجلس القسم لمدة عام. Advertisements وأصدر أيضا قرارا بتعيين أ.د. رنده محمد فوزي حسين الأستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية التربية رئيسا ً لمجلس القسم لمدة عام. كما أصدر قرارا بتعيين ا.د. حسن محمد عبد المقصود رئيسًا لمجلس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية لمدة ثلاثة أعوام. وأصدر أيضا قرارا بقيام د. معتز محمد عبيد أحمد الأستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بالكلية التربية بأعمال رئيس مجلس القسم لمدة عام.

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