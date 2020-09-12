أخبار مصر | برلماني عن هدية السيسي لسيدة القطار: تقدير كبير للمرأة المصرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني عن هدية السيسي لسيدة القطار: تقدير كبير للمرأة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، أن ما كشفت عنه السيدة صفية أبو العزم، الملقبة بـ"سيدة القطار" من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل لها هدية عبارة عن هاتف محمول آى فون 11 انما هو تقدير رئاسى كبير للمرأة والأم المصرية العظيمة ممثلة فى هذه السيدة الفاضلة.

ووجه " مسعود " فى بيان له اليوم، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نالت فى عهده المرأة المصرية جميع حقوقها وتبوأت مناصب رفيعة المستوى وأكدت للعالم كله انها تستحق هذه الثقة الكبيرة من الرئيس السيسى وكانت على مستوى المسئولية وحققت سيدات مصر العظيمات النجاح الكبير فى جميع المواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.

كما وجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للمعلمة صفية أبو العزم على كلماتها التقائية والنابعة من القلب من ام مصرية عظيمة تجاه القوات المسلحة المصرية الباسلة عندما قالت: أن بدلة الجيش المصري لها قدسيتها واحترامها ولن تسمح لأي شخص أن يتعامل بشكل غير لائق مع أبطال جيشنا وشرطتنا وشرف لنا جميعا ما يقدمه الأبطال من تضحيات في سبيل حمايتنا وحفظ أمن مصر والمصريين.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.