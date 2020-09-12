أخبار مصر | برلماني: اتفق مع البابا تواضروس بأن حرق الكنائس في 2013 استهدف مصر كلها

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: اتفق مع البابا تواضروس بأن حرق الكنائس في 2013 استهدف مصر كلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الأهمية الكبيرة لتصريحات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التي أكد فيها أن يوم 14 أغسطس 2013 من الأيام المحفورة في التاريخ ومن الأيام التى كانت تهدف إلى هدم مجتمعنا وكان يوما مؤلما للغاية وأنه كان في بداية تولى مسئولية البطريركية وفي هذا اليوم كان الجو العام يسوده التوتر وأن كل كلمة سوف تقال ستمس سلام المجتمع وأمانه وأن الكل يعرف أن من قام بحرق الكنائس ليسوا المصريين ولكن طرف آخر أراد الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

وقال "عامر" فى بيان اليوم السبت، إن كلمات من قداسة البابا تواضروس الثانى تؤكد مواقفه التاريخية والوطنية التى سجلها التاريخ بحروف من نور تجاه دعمه الكامل لمصر وقائدها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر بتأكيد البابا تواضروس على أنه كان لابد من التأكيد على تواجدنا المشترك وأن الوحدة بين جميع المصريين قائمة وأنه كان لابد من توجيه رسالة إلى الأقباط بعد حرق الكنائس تفيد أن الوطن أهم الكنيسة وأن الوطن أولا للانسان وان المثل الذى كان أمامي هو سوريا وعبارة "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن معلنا اتفاقه التام مع تأكيد البابا تواضروس الثاني أن من كان يقوم بحرق الكنائس او توجيه العنف هدفه كل المصريين وليس الأقباط وحدهم وأن من قام بذلك هو ضد المجتمع كله.

اقرأ أيضًا.. آخر تطورات أزمة فيروس كورونا في مصر

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.