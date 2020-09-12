أخبار مصر | استمرار نقل القمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار نقل القمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة النقل عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحري إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيلفي إطار قيامها بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري وتنشيط نقل البضائع نهريا.

واوضح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ان الميناء نجح فى تحميل حوالى 3100 طن من القمح على متن 11 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، حيث غادروا متجهين الى صوامع امبابة.

كما وجه الوزير، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط باتخاذ كافة التدابير التي تساهم في تيسير كافة الاجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالميناء والتى قامت بأعمال الشحن والتسهيلات والأعمال اللوجيستية.

وأشار الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 78 شاحنة ( سيارة نقل ) مما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.

وتجدر الاشارة الى انه بمغادرة هذه الشحنه يكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل مؤخرًا قد بلغ 31 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 8575 طن قمح تقريبًا وهو ما يعادل حمولة 215 شاحنة ( سيارة نقل ).

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في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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