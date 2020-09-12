شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أعياد نصر اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن افتتاح متحف المركبات الملكية خلال احتفال نصر اكتوبر الشهر المقبل.

وأضاف وزيري، لـ«المصري اليوم»، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز ووضع عدد من القطع الأثرية داخل الفتارين من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وأكد احتواء متحف المركبات الملكية على قطع أثرية نادرة ومميزة توضح وسائل التنقل المختلفة التي كان يستخدمها ملوك وحكام هذه الفترة بالإضافة إلى العربات التي كانت تستخدم في العديد من المناسبات الرسمية، منها النياشين الخاصة بالخديوي إسماعيل، ونيشان الزراعة الذي تم صناعتها من الذهب والفضة والمينا الملونة، وميدالية لاتحاد الفروسية المصري المصنوع من الذهب.