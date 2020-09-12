شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. مدبولي: «خصم 25% لمن يسدد قيمة تصالح مخالفات البناء كاملة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم خصم نسبة 25% لكل من يسدد قيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة، دون تقسيط.
وأضاف «مدبولي»، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت، أن «هدف الدولة التيسير على المواطنين، وليس التعقيد، عاوزين نقفل الملف ده بشكل كامل تمامًا».
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