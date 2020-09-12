شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيه للمتر فقط.. مدبولي يوّحد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة للمخالفين في الريف، إذ قال إن قيمة التصالح 50 جنيه فقط.

أضاف «مدبولي»، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت،أنه تم تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره بـ50 جنيه، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء.

وتابع «مدبولي»: «أنا كدولة، ميهمنيش أجمع أموال، أنا عاوز أقنن الوضع ده».