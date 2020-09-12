شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يوجّه رسالة للمواطنين بشأن «التصالح في مخالفات البناء»: «قدموا أي ورق متاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة إلى المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، وقال: «سارعوا بتقديم أوراقكم، قدموا أي ورق متاح، واستكملوا الأوراق بعد كده، عندكم مدة شهرين».

وأضاف «مدبولي»، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت،أنه تم تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره بـ50 جنيه، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء.

وتابع «مدبولي»: «أنا كدولة، ميهمنيش أجمع أموال، أنا عاوز أقنن الوضع ده».