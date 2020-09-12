شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: مدينة الخصوص مقامة بالكامل على أراض زراعية.. وعرض الشوارع 3 أمتار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة الخصوص نشأت على أراض زراعية وتحولت إلى كتلة خرسانية، مؤكدًا أن عرض الشوارع حوالى 3 أو 4 أمتار فقط.

وأضاف مدبولى، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم، السبت، أنه من المفترض أن تتدخل الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وغاز طبيعى وكهرباء، ليكون هناك أدنى مستويات المعيشة، وهو ما يحظى بالتعقيد الشديد.

وأشار إلى أن الأراضى الزراعية ستتحول إلى كتل عشوائية حال عدم مواجهة مخالفات البناء، لا سيما وأن الدولة ستضطر إلى بناء الخدمات على أراض زراعية لحل مشاكل المواطنين.