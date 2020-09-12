شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن إزالة 280 ألف متر مخالفة على النيل والمجاري المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 280 ألف و214 متر إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (1079) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (330) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (686) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (63) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( ٣٣٠) إزالة من بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ وعلى مدار عشرة أيام شملت (٢٢) إزالة بمحافظة القاهرة و(٢٢) إزالة بمحافظة الجيزة و(٦) إزالات بمحافظة القليوبية و(٧٩) إزالة بمحافظة الغربية و(١٠) إزالات بمحافظة المنوفية و(٣٠) إزالة بمحافظة البحيرة و(٤) إزالات بمحافظة كفر الشيخ و(٣) إزالات بمحافظة الدقهلية و(٢٥) إزالة بمحافظة دمياط و(١٠) إزالات بمحافظة المنيا و(٣٧) إزالة بمحافظة أسيوط و(٣١) إزالة بمحافظة سوهاج و(٤٥) إزالة بمحافظة قنا و(٦) إزالات بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٦٠٨٤)حالة تعدي .

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٦٨٦) مخالفة خلال الأسبوع من شهر سبتمبر شملت إزالة (٥٥) بمحافظة القليوبية و(٩٨) إزالة بمحافظة المنوفية و(١٧١) إزالة بمحافظة البحيرة و(٤٤) إزالة بمحافظة الجيزة و(٢١) إزالة بمحافظة الدقهلية و(٧٨) إزالة بمحافظة قنا و(٤٣) إزالة بمحافظة أسيوط و(٩) إزالات بمحافظة سوهاج و(٧٧) إزالة بمحافظه المنيا و(٣٧) إزالة بمحافظة الشرقية و(١٢) إزالة بمحافظة الفيوم و(٦) إزالات بمحافظة الغربية و(١٠) إزالات بمحافظة الإسكندرية و(٣) إزالات بمحافظه الإسماعيلية و(٢١) إزالة بمحافظة القاهرة ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٦٥٠٢ ) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت (63) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى( 5 ) محافظات.

وتضمنت تنفيذ ( 54) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية 40 إزالة- الدقهلية بعدد 4 إزالات – القليوبية 7 إزالات – دمياط 3 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 9 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط9 إزالات، هذا ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه ( 77628) إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 .

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