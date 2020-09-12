شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل ثقافية متنقلة لتنمية الوعي الفكري والثقافي لدي الشباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، بتنظيم قوافل ثقافية متنقلة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق، لتجوب مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حرصاً منها على تنمية الوعي الفكري والثقافي للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية.

أوضح وكيل وزارة الشباب، أن القوافل الثقافية المتنقلة انطلقت من مركز شباب ههيا الخميس الماضي، ومن المقرر انطلاقها بمركز شباب تلبانة بمركز ومدينة منيا القمح يوم الخميس17 سبتمبر الجاري، ثم مركز شباب القنايات يوم الخميس 24 سبتمبر، ومركز شباب الهوابر بمركز ومدينة ديرب نجم يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل وذلك من الساعة الخامسة حتي السابعة مساء.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بما يساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً، بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات والمبادرات الأدبية والثقافية والتكنولوجية، التي تساعدهم على الابتكار والتفكير والإبداع، ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.