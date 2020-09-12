شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الدفاع بقبول إهداء «علامنا» لصالح القوات المسلحة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها رقم 204، اليوم السبت، قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 157 لسنة 2020، بشأن قبول الإهداء المقدم من شركة علامنا للحلول المتكاملة لصالح القوات المسلحة.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ووفق على قبول إهداء واحد ماكينة طباعة طراز 7150 Riso شاملة على (وحدة مسح ضوئي و2 مجموعة حبر كاملة) استخدام معارض شركة علامنا للحلول الكتكاملة، وماكينة طباعة تصويرية طراز (Riso Ez)، وماكينة قص كروت طراز 480 Intec Color Cut BC جديدة، وطاولة استلام ورق للماكينة طراز 1230 Riso FW، والموجودة بدار الدفاع للصحافة والنشر جديدة، بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه لصالح القوات المسلحة.