شكرا لقرائتكم خبر عن «نزيف مستمر».. «مدبولي» يوضح إمكانية مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لن يتم مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد المدة المُقررة في 30 سبتمبر.

وأضاف: «قلنا هنقعد نمد تاني من غير مردود، عشان كده جت الرسائل قوية من الدولة، إحنا مصرين نقفل الملف بأسرع وقت ممكن، لأن كل ما نمد، هايبقى الموضوع نزيف متكرر، هانمد سنتين تلاتة، والموضوع هايستمر ومنقدرش نوقفه».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية «لو استمر النزيف، هانصل لمشكلة حقيقية، ومش هنلاقي أكلنا».