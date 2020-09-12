شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي عن «التصالح في مخالفات البناء»: «إحنا حاسين إننا داخلين في سباق خاسر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لابد من وقف نزيف البناء على الأراضي الزارعية، وأضاف: «إحنا لما فتحنا ملف التصالح في مخالفات البناء، كُنا عارفين أننا داخلين في سباق خاسر».

وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء، أن «عشان نبني بطريقة سليمة، ظهرت فكرة قانون وقف البناء بشكل مؤقت، الدولة عملت كده عشان توقف نزيف البناء غير المرخص، قانون التصالح أول ما طلع، طلع في إبريل 2019، وكان مدته 6 شهور، ملقيناش مردود كويس، المواطنين قالوا (مش هايحصل حاجة)».

وأردف: «قلنا للمواطنين عاوزين نقنن لكم الوضع، عاوزين تبقوا في النور».